Gerak Rupiah Menguat ke Rp13.773/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) perlahan mulai menguat pada pembukaan awal pekan ini.



Mengutip data Bloomberg, Senin, 12 Maret 2018, rupiah dibuka menguat ke level Rp13.773 per USD dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di Rp13.797 per USD.

Tak beberapa lama kemudian gerak rupiah masih terus menguat ke level Rp13.759 per USD. Rupiah terpantau menguat hingga 38 poin atau setara 0,27 persen.



Rentang gerak rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini berada di level Rp13.753-Rp13.775 per USD dengan year to date (ytd) return sebesar 1,79 persen.



Sementara itu, mencatat data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat ke level Rp13.767 per USD. Rupiah menguat hingga tiga poin atau setara 0,02 persen.









(AHL)