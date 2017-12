Pemprov DKI Jakarta Dorong BUMD Listing di Pasar Modal

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa melakukan mencatatkan saham di pasar modal. Dengan melepas saham ke publik, maka BUMD yang dimiliki pemprov DKI Jakarta bisa lebih mandiri tanpa ketergantungan suntikan dana dari penanaman modal daerah (PMD).



"Saya ingin mereka mandiri, BUMD itu tidak boleh hanya menerima terus PMD dari kita tanpa ada kemandirian," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Gedung Bursa Efek Indonesia, SCBD, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Dirinya menambahkan, penawaran saham di pasar modal adalah cara yang tepat agar bisnis daripada BUMD bisa tetap berjalan. Meski begitu para BUMD ini diminta untuk memperbaiki good corporate governance (GCG) sebagai syarat perusahaan terbuka yang akan melangsungkan go public di pasar modal.



Menurut Sandi, rencana listing di pasar modal harus ada dalam rencana bisnis BUMD baik cepat atau lambat. Bahkan dirinya menargetkan paling tidak setiap tahunnya ada satu BUMD yang initial public offering (IPO) di bursa efek, atau minimal selama kepemimpinannya ada satu IPO yang signifikan bagi BUMD DKI Jakarta.



"Saya mendorong semua BUMD untuk dalam jangka pendek dan jangka menengah maupun panjang, kita pastikan, IPO atau go public itu ada dalam business plan mereka, mau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga" jelas dia.



Lebih lanjut, Sandi menilai para BUMD yang ada bisa meniru sejumlah BUMD yang sudah lebih dulu melantai di bursa. Sebut saja PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang mengelola Ancol atau PT Delta Djakarta Tbk yang disebut-sebut sahamnya akan dilepas pemprov DKI Jakarta.



"Paling tidak komitmen kami setiap tahun, mudah-mudahan lima tahun ke depan bisa satu IPO yang cukup signifikan dari portfolio kami. Di tempat saya yang lama, saya komit, HIPMI, KADIN lima tahun saya bekerja, IPO bisa 18 IPO, dan saya akan teruskan tradisi ini di DKI," pungkas dia.





