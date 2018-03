IHSG Jatuh 45 Poin

Jakarta: Indeks harga saham gabungan (IHSG) jatuh pada perdagangan hari ini. Investor asing membukukan foreign net sell sebesar Rp 935,48 miliar. Sejumlah sektor pun ambruk.



IHSG, Selasa, 20 Maret 2018 mencatat mata IHSG jatuh 45,99 poin. Volume perdagangan mencapai 7,7 miliar lembar saham dengan nilai Rp6,3 triliun. Indeks JII jatuh 10,28 poin. dn indeks LQ45 jatuh 8,9 poin. Dalam perdagangan hari ini 120 saham naik dan 255 saham turun. Semua sektor memerah yang dipimpin oleh sektor konsumer dan infrastruktur. Sektor yang menghijau hanya pertambangan.

Sebelumnya, bursa AS melemah pada perdagangan terakhirnya. Sejumlah pesan twitter dari Presiden Trump yang menggambarkan adanya perpecahan di White House serta jatuhnya saham Facebook menyusul adanya perusahaan yang berhasil mengambil data pengguna Facebook tanpa persetujuan yang bersangkutan. Investor juga menunggu hasil FOMC meeting pada 20-21 Maret, dimana the Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga.



Kenaikan suku bunga ditanggapi Samuel sekuritas yang memprediksi IHSG berpeluang kembali melemah seiring pelemahan bursa AS dan Eropa, EIDO, serta dibuka melemahnya beberapa bursa pada pagi ini. "Di minggu ini, keputusan FOMC di AS pada hari rabu waktu setempat menjadi hal penting yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah dan IHSG," jelas dia.





(SAW)