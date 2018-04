Rupiah Melemah ke Rp13.763/USD di Awal Pekan

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal pekan pagi ini terpantau bergerak melemah tipis.



Bloomberg, Senin, 16 April 2018, mencatat rupiah melemah ke level Rp13.763 per USD dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan yang berada di Rp13.755 per USD. Mata uang rupiah melonjak hingga mencapai level Rp13.769 per USD. Rupiah terpantau melemah 14 poin atau setara 0,10 persen.

Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di level Rp13.759-Rp13.773 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 1,48 persen.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat di level Rp13.766 per USD, yang mencapai 18 poin atau setara 0,13 persen ke Rp13.766 per USD.



Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada‎ mengimbau investor tetap mewaspadai dan mencermati sentimen yang bisa membuat rupiah kembali mengalami pelemahan.



"Rupiah diproyeksikan akan bergerak di kisaran support Rp13.755 per USD, sedangkan posisi resisten akan bergerak di Rp13.739 per USD," ujar Reza, dalam keterangan risetnya, Senin, 16 April 2018‎.



‎Reza mengaku, gerak rupiah di akhir pekan lalu cenderung mendatar. Adanya penilaian meredanya potensi ketegangan di Suriah memberikan sentimen positif pada USD yang kembali mampu bergerak naik.









(AHL)