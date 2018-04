Analis Sebut Rupiah Berpeluang Terus Menyusut

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) berpeluang kembali melemah di sepanjang hari ini. Hal tersebut seiring meningkatnya permintaan USD dan adanya antisipasi dari penetapan suku bunga acuan ‎BI 7 Day Repo Rate yang diproyeksikan masih tetap di 4,25 persen.



"Rupiah berpeluang kembali melemah atas permintaan USD yang naik dan penetapan suku bunga acuan. Meski dari dalam negeri terdapat sejumlah sentimen positif yang lebih baik," kata ‎A‎nalis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada‎, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 19 April 2018.

Untuk itu, dia mengungkapkan, t‎etap mencermati dan mewaspadai sejumlah sentimen yang membuat rupiah kembali tertahan kenaikannya. Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran support Rp13.780 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.763 per USD.



Lebih lanjut, Reza mengaku, setelah menguat, ‎tidak lama kemudian rupiah kembali melemah di perdagangan hari kemarin seiring terapresiasinya USD dalam menanggapi sentimen internal ekonomi AS.



"Meski terdapat komentar positif dari Deputi Gubernur BI yang baru dilantik, Dody Budi Waluyo, di mana ketahanan kurs rupiah sudah membaik dan tercapainya level rupiah di posisi Rp13.700-13.800 per USD, tapi rupiah masih kembali melemah," ungkap Reza.



Tidak hanya itu, masih kata Reza, ‎adanya respons positif pelaku pasar terhadap membaiknya kinerja sejumlah emiten yang merepresentasikan membaiknya ekonomi AS memberikan sentimen positif pada USD.



"Akibatnya permintaan meningkat dan berimbas pada rupiah. Pada akhirnya rupiah kembali melemah dan pastinya bertengger di zona merah," pungkas dia.









(ABD)