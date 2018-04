Rupiah Pagi Dibuka Stabil di Rp13.921/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi dibuka stabil dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.921 per USD. Sentimen positif yang datang dari dalam negeri mampu mempertahankan gerak nilai tukar rupiah agar tidak melemah lebih dalam.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 26 April 2018, perdagangan pagi dibuka stabil di Rp13.921 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.921 hingga Rp13.923 per USD dengan year to date return di minus 2,70 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.728 per USD.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 59,7 poin atau 0,25 persen, menjadi ditutup di 24.083,83 poin. Indeks S&P 500 bertambah 4,84 poin atau 0,18 persen, menjadi berakhir di 2.639,40 poin. Sementara Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 3,62 poin atau 0,05 persen, menjadi 7.003,74 poin.







Imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) bertenor 10 tahun diperdagangkan sekitar 3,02 persen pada Rabu 25 April, setelah menembus di atas tiga persen untuk pertama kalinya sejak 2014 di sesi sebelumnya. Imbal hasil, barometer untuk suku bunga KPR dan instrumen keuangan lainnya, telah melonjak pada April di tengah tanda-tanda kenaikan inflasi.



Para analis mengatakan, pasar saham berada di bawah tekanan karena para investor khawatir bahwa kenaikan biaya pinjaman dapat memperlambat perekonomian. Pergerakan dalam imbal hasil di atas 2,9 persen awal tahun ini memicu koreksi untuk pasar ekuitas AS.



Sementara itu, para investor memperhatikan dengan cermat laporan laba perusahaan terbaru. Dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan kinerja keuangan kuartalan, 83 persen mencatat laba yang lebih baik dari perkiraan, menurut data terbaru dari perusahaan riset AS, FactSet.









(ABD)