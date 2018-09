Rupiah Kokoh di Rp14.855/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini sempat melemah. Namun tak beberapa lama kemudian perlahan kembali unjuk gigi.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 19 September 2018, rupiah dibuka ke level Rp14.897 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.880 per USD.

Gerak mata uang Garuda ini terus menguat hingga mencapai 25 poin atau setara 0,17 persen ke level Rp14.855 per USD. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di posisi Rp14.855 per USD hingga Rp14.933per USD.



Senada, mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.905 per USD. Rupiah melemah hingga mencapai 55poin atau setara 0,37 persen dari pembukaan perdagangan di posisi Rp14.850 per USD.



Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Samual yang menyatakan pergerakan mata uang Garuda masih terdampak faktor-faktor eksternal yaitu perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.



"Pada 24 September, Amerika Serikat mengenakan tarif impor 10 persen untuk barang yang berasal dari Tiongkok senilai USD200 miliar," jelas David kepada Medcom.id, Rabu 19 September 2018.



David juga menuturkan, pihak Tiongkok pun menerapkan hal yang sama. Negara Tirai Bambu itu juga akan mengenakan tarif 10 persen untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat senilai USD60 miliar.





