Rangkul PetroChina, Jasa Armada Sepakati Tarif Jasa Kapal Tunda

Jakarta: Anak usaha dari PT Pelindo II (Persero), yakni PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) bekerja sama dengan PetroChina International Jabung Ltd (PetroChina). Kesepakatan ini dibentuk sebagai bagian dari kerja sama rencana pengembangan bisnis (ekspansi) JAI di luar captive market Pelindo II.‎



Kerja sama kedua belah pihak terkait ketentuan tarif yang diberlakukan pada Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Wilayah Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PetroChina Marine Terminal Muara Sabak Provinsi Jambi.

Dengan telah disepakatinya ketentuan tarif antara JAI dan PetroChina yang disaksikan oleh Pejabat Departemen Perhubungan dan SKK Migas, maka pelaksanaan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Wilayah Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PetroChina Marine Terminal Muara Sabak Provinsi Jambi dapat segera dilaksanakan.



"Sebagai bagian dari pengembangan usaha PT Jasa Armada Indonesia Tbk, kami hari ini telah menyepakati ketentuan tarif dengan mitra strategis kami PT PetroChina International Jabung Ltd," ucap Direktur Utama Jasa Armada Indonesia D‎awam Atmosudiro, dalam keterangan tertulisnya, ‎Rabu, 16 Mei 2018.



Dawam mengatakan, k‎esepakatan perihal ketentuan tarif dengan PetroChina merupakan bentuk dari inisiatif bisnis perusahaan untuk mengembangkan usaha JAI di luar captive market Pelindo II, dan perusahaan yakin inisiatif ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan industri pelabuhan secara keseluruhan.



Dengan telah beroperasinya kegiatan ini, maka PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah melaksanakan kegiatan di luar Pelindo II, terdiri dari ‎PT Nusantara Regas, ‎PT Cemindo Gemilang, dan ‎PetroChina International Jabung Ltd



Saat ini PetroChina International Jabung Ltd mengelola pertambangan gas di Blok Jabung Sumatera di mana sejak Januari 1997 sampai dengan Desember 2014 PetroChina International Jabung Ltd telah menghasilkan 241.3 MBOE minyak dan gas di wilayah Blok Jabung.





(AHL)