Rupiah Pagi Tertekan ke Rp14.875/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.866 per USD. Rupiah terhempas ke zona merah meski USD diperdagangkan sedikit tertekan karena investor mempertimbangkan beberapa data ekonomi terbaru.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 25 September 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp14.875 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.875 dengan year to date return di 9,74 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.669 per USD.

Sementara itu, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya turun 0,04 persen menjadi 94,1870 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1758 dari USD1,1747 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3118 dari USD1,3066 pada sesi sebelumnya.







Sementara itu, dolar Australia turun menjadi USD0,7256 dibandingkan dengan USD0,7270. Sedangkan USD dibeli 112,71 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 112,55 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9632 franc Swiss dari 0,9587 franc Swiss, dan bergerak naik menjadi 1,2940 dolar Kanada dari 1,2912 dolar Kanada.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 181,45 poin atau 0,68 persen menjadi ditutup di 26.562,05 poin. Indeks S&P 500 turun 10,30 poin atau 0,35 persen, menjadi berakhir di 2.919,37 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 6,29 poin atau 0,08 persen lebih tinggi, menjadi 7.993,25 poin.



Saham Caterpillar dan Boeing, perusahaan-perusahaan dengan eksposur pendapatan luar negeri yang tinggi, keduanya menurun lebih dari satu persen, pada penutupan perdagangan. Sedangkan ExxonMobil dan Apple termasuk di antara yang berkinerja terbaik dalam komponen Dow. Saham kedua perusahaan tersebut, masing-masing maju 1,68 persen dan 1,44 persen.









(ABD)