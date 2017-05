Rupiah Perdagangan Pagi Melemah di Rp13.333/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi di awal pekan terpantau bergerak melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di akhir pekan lalu di Rp13.330 per USD. Meski demikian, nilai tukar rupiah memiliki peluang untuk berada di jalur penguatan.



Mengutip Bloomberg, Senin 8 Mei 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp.13.333 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.319 per USD hingga Rp13.338 per USD dengan year to date return di minus 1,06 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.330 per USD.

Di sisi lain, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia membaik dan data cadangan devisa ditunggu. Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2017 yang mengalami kenaikan berhasil mengangkat optimisme di perdagangan Jumat walaupun rupiah ditutup melemah mengikuti sentimen penguatan USD di Asia.Tetapi, kata Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta, kembalinya pelemahan USD bisa mendorong kembali penguatan nilai tukar rupiah pada hari ini. Tentu kondisi itu diharapkan terjadi dalam rangka memperkuat fudamental nilai tukar rupiah agar mampu mendukung aktivitas perekonomian Indonesia."Cadangan devisa ditunggu sore ini dan diperkirakan masih mengalami kenaikan melihat aliran dana asing yang masih deras," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Sementara itu, Emmanuel Macron menjadi Presiden Prancis dan data Amerika Serikat (AS) membaik. Optimisme mulai muncul di AS menyusul baiknya pertambahan tenaga kerja non-pertanian dan turunnya tingkat pengangguran. Tetapi harapan kemenangan Macron di pemilihan Presiden Prancis memicu optimisme yang lebih tinggi.(ABD)