Kuartal III, GMF Aeroasia akan IPO

Metrotvnews.com, Cengkareng: PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF) menargetkan melepas saham perdananya (initial public offering/IPO) ke publik pada kuartal tiga 2017.



"GMF juga ditargetkan pada kuartal tiga tahun ini bisa melakukan IPO," ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansury dalam siaran persnya, Sabtu 6 Mei 2017.

Rencana IPO tersebut diperkuat dengan izin prinsip untuk 'go public' dari pemegang saham, sehingga GMF terus melanjutkan proses persiapan menuju IPO.Sejalan dengan itu, GMF ditargetkan meraih pendapatan sebesar USD454 juta dengan nett profit margin sebesar USD69 juta yang notabene mengalami peningkatan setelah di 2016 lalu menghasilkan USD387 juta dengan nett profit margin sebesar USD58 juta."Tantangan ini merupakan perhatian pengurus perusahaan kepada perkembangan bisnis GMF yang cukup signifikan," tambah dia.Pahala menuturkan, green light untuk IPO ini harus bisa dieksekusi dengan baik. Susunan komisaris dan direksi yang ada saat ini diharapkan bisa mengawal proses IPO dengan baik.Direktur Utama GMF Aeroasia Iwan Joeniarto menambahkan saat ini GMF tengah berusaha mencapai visinya menjadi Top 10 MRO in The World di 2020, dengan berbagai strategi yang dilakukan melalui tiga pilar utama yaitu Human Centric, Business Expansion, dan Technology Driven.Saat ini, GMF telah mendapat Certificate of Approval dari DKPPU (Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara) Kementrian Perhubungan RI, Federal Aviation Administration (FAA-Amerika), European Aviation Safety Agency (EASA-Eropa), Civil Aviation Security Authority (CASA-Australia), serta lebih dari 25 negara lain di dunia.Pada 2016 lalu, GMF mendapat predikat low risk MRO dari badan authority Amerika FAA, dan di 2017 meningkat menjadi MRO dengan "Very High Level Quality". Hal ini menjadi modal GMF untuk terus memberikan pelayanannya bukan hanya di domestik namun juga di kancah internasional.(AHL)