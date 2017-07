Rupiah Perdagangan Pagi Menguat ke Rp13.324/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.333 per USD. Disematkannya Indonesia sebagai negara layak investasi oleh Fitch diharapkan memberi efek positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Jumat 21 Juli 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.324 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada dikisaran Rp13.319 per USD hingga Rp13.325 per USD dengan year to date return di minus 1,04 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.105 per USD.

Sementara itu, ECB dan BoJ dovish dan USD masih terpuruk. BoJ dan ECB menunjukkan tendensi kebijakan yang dovish pada rilis hasil pertemuan rutinnya, sehingga memicu turunnya imbal hasil UST serta Bund pada perdagangan semalam."Akan tetapi pesimisme terhadap Trump ternyata lebih kuat dibanding efek ECB sehingga dollar index justru melemah tajam. Fokus perlahan beralih pada FOMC meeting yang akan disimpulkan pada tengah minggu depan," kata Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, BI RR rate belum berubah dan Fitch khawatirkan iklim investasi. Rupiah melemah pada perdagangan Kamis kemarin bersamaan dengan pelemahan kurs di Asia terhadap USD. Fitch Ratings yang mempertahankan peringkat layak investasi Indonesia justru direspons negatif melihat imbal hasi; SUN yang naik."Situasi politik yang memanas dilihat sebagai penghambat investasi," tutur Rangga.Rupiah berpeluang mengembalikan sentimen penguatannya melihat dollar index yang semakin anjlok, serta potensi penurunan imbal hasil SUN merespons BoJ dan ECB yang dovish. BI yang masih netral memutuskan mempertahankan BI RR rate 4,75 persen, sesuai dengan ekspektasi pasar.(ABD)