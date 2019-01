Rupiah Terus Unjuk Gigi di Rp14.126/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi tercatat perkasa dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.187 per USD. Arus modal terus deras masuk ke Indonesia yang akhirnya memperkuat rupiah agar tidak mudah terlibas mata uang Paman Sam.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 24 Januari 2019, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.126 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.126 hingga Rp14.130 per USD dengan year to date return di minus 1,81 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.922 per USD.

Sementara itu, kurs USD melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), tertekan kekhawatiran meluasnya pelambatan ekonomi global ditambah dengan penutupan berkepanjangan pemerintahan AS yang mempersuram prospek mata uang.



Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,19 persen menjadi 96,12 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1382 dari USD1,1362 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3063 dari USD1,2956 pada sesi sebelumnya.



Dolar Australia naik menjadi USD0,7141 dibandingkan dengan USD0,7118. Dolar AS dibeli 109,57 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 109,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9947 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9970 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3343 dolar Kanada dari 1,3349 dolar Kanada.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 172,77 poin atau 0,71 persen, menjadi berakhir di 24.577,25 poin. Indeks S&P 500 bertambah 5,80 poin atau 0,22 persen menjadi ditutup di 2.638,70 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 5,41 poin atau 0,08 persen lebih tinggi menjadi 7.025,77 poin.



Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P memperpanjang kenaikan, dengan sektor kebutuhan pokok konsumen naik lebih dari satu persen, memimpin peraih keuntungan. Konglomerat besar mendorong penghitungan Dow beralih ke wilayah hijau sepanjang Rabu 23 Januari karena laba perusahaan-perusahaan yang positif di 2018 dan panduan kuat untuk 2019.









(ABD)