Rupiah Fluktuatif

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau menguat tipis pada pembukaan perdagangan pagi ini.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 16 Oktober 2018, rupiah dibuka menguat ke posisi Rp15.200 per USD. Tak beberapa lama kemudian rupiah tergerus enam poin atau setara 0,04 persen ke Rp15.214 per USD.

Senada, mengacu data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke level Rp15.210 per USD. Mata uang Garuda menguat 10 poin atau setara 0,07 persen dibandingkan sebelumnya di Rp15.200 per USD.



Di sisi lain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siap menguat sepanjang hari mengikuti gerak beberapa bursa saham regional yang pagi ini menguat.



"IHSG berpeluang menguat tipis hari ini, sejalan dengan pelemahan bursa AS serta EIDO semalam," ujar tim analis Samuel Sekuritas dalam hasil risetnya, Selasa, 16 Oktober 2018.



Selain itu laporan keuangan emiten di kuartal III-2018 akan mulai rilis beberapa waktu ke depan sehingga dapat mewarnai pergerakan IHSG ke depannya.









(AHL)