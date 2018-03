Rupiah Ditutup ke Level Rp13.751/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga perdagangan sore ini terpantau menguat tipis.



Penguatan ini seiring dengan analisa tim analis Samuel Sekuritas yang memprediksikan dolar AS menguat karena didorong ekspektasi investor naiknya tingkat suku bunga the Fed minggu depan.

Bloomberg, Jumat, 16 Maret 2018, mencatat pergerakan rupiah menguat ke level Rp13.751 per USD dibandingkan pembukaan pagi yang berada di Rp13.768 per USD.



Rupiah menguat hingga mencapai dua poin atau setara 0,01 persen. Adapun rentang gerak rupiah berada di Rp13.745-Rp13.773 per USD dengan year to date (ytd) return 1,51 persen.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance rupiah bertengger di level Rp13.749 per USD. Rupiah menguat hingga empat poin atau setara 0,03 persen.



Sementara mencatat data Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp13.765 per USD.









(AHL)