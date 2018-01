Jakarta: Indeks Amerika Serikat (AS) semalam ditutup menguat di tengah rilisnya beberapa laporan kinerja keuangan emiten besar yang tercatat lebih baik dari ekspektasi. Pasar Eropa ditutup melemah sedangkan beberapa bursa di Asia Pasifik pagi ini menguat.



"Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan emas mengalami pelemahan," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.

Samuel Research Team menambahkan, dari pasar dalam negeri, rilisnya data kinerja operasional bisnis dan masa pelaporan earnings season akan menjadi sentimen baru penggerak indeks usai sentimen january effect. Nilai tukar rupiah ditransaksikan pada Rp13.360 per USD, sementara pasar EIDO menguat.



"Dengan demikian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang menguat hari ini," ungkap Samuel Research Team.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 322,79 poin atau 1,25 persen menjadi ditutup di 26.115,65 poin. Indeks S&P 500 meningkat 26,14 poin atau 0,94 persen menjadi berakhir di 2.802,56 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 74,59 poin atau 1,03 persen menjadi 7.298,28 poin.



Musim pelaporan laba perusahaan sejauh ini diawali dengan kuat. Menurut perusahaan riset keuangan FactSet, dari perusahaan-perusahaan komponen S&P 500 yang telah melaporkan keuangannya pada Jumat, sebanyak 69 persen telah melampaui perkiraan laba per saham, sementara 85 persen telah mengalahkan ekspektasi di lini teratas.



Bank of America melaporkan penyesuaian laba bersih per saham USD0,47 untuk kuartal keempat tahun lalu, mengalahkan ekspektasi pasar USD0,44. Citigroup pada melaporkan laba bersih per saham yang disesuaikan sebesar USD1,28 untuk kuartal keempat 2017, mengalahkan ekspektasi pasar USD1,19.





(ABD)