Pasar Tunggu Perkembangan Data Ekonomi Tiongkok

Jakarta: Para pelaku pasar hari ini diperkirakan akan menunggu data ekonomi pertumbuhan domestik bruto (PDB) Tiongkok.



Konsensus memperkirakan ekonomi Tiongkok akan tumbuh 6,4 persen di kuartal IV-2018 atau turun tipis dari 6,5 persen pada kuartal III-2018. Data PDB Tiongkok akan menjadi pedoman bagi para investor terhadap negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Hal ini pun berdampak ke pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). "IHSG kami estimasikan menguat terbatas hari ini mengikuti pergerakan bursa regional dan masih minimnya sentimen dalam negeri dengan rupiah yang stabil," tutur tim analis Samuel Sekuritas dalam hasil risetnya, Senin, 21 Januari 2019.



Bursa AS pada penutupan perdagangan minggu lalu naik cukup signifikan. Indeks Dow Jones (DJIA)) naik 1,38 persen serta S&P 500 naik 1,32 persen. Kenaikan terjadi setelah adanya perkembangan positif antara Tiongkok dan AS, di mana Tiongkok mau meningkatkan impornya dari AS dalam kurun waktu enam tahun mendatang.



Di sisi lain, data ekonomi AS juga cukup baik. Produksi manufaktur naik 1,1 persen MoM pada Desember 2018, atau tertinggi sejak Febuari 2018. Kenaikan tersebut jauh di atas estimasi konsensus yang hanya berkisar 0,3 persen.



Adapun gerak IHSG pada Senin, 21 Januari 2019, dibuka menguat tipis 9,095 poin atau setara 0,141 persen ke level 6.457.



Pagi ini tercatat sebanyak 3,1 miliar lembar saham senilai Rp1,7 triliun telah diperdagangkan. Sebanyak 193 saham menguat, 116 saham melemah, dan 181 saham stagnan.









