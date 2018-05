Capai Produksi Emas, Merdeka Cooper Raup Laba USD43 Juta

Jakarta: PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melalui anak usahanya PT Bumi Suksesindo (BSI) mencapai produksi perdana emas dan perak dari Tambang Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, yakni 142.468 ons (oz) emas dan 44.598 oz perak sepanjang 2017.



Setelah berproduksi, sepanjang 2017 perusahaan tambang nasional ini meraup penjualan sebesar USD132,71 juta dengan laba bersih USD43,1 juta. Sementara dibandingkan 2016, perseroan masih mencatat rugi USD2,8 juta karena Tambang Tujuh Bukit belum berproduksi.

Direktur Utama MDKA Adi Adriansyah Sjoekri mengatakan di 2017 merupakan momentum penting bagi MDKA untuk menjadi perusahaan tambang nasional kelas dunia. Pasalnya, Merdeka mencapai tahap produksi dalam waktu dua tahun sejak pencatatan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia.



"Ini merupakan pencapaian yang bagus dan menunjukkan kapasitas perusahaan sangat kompetitif dan kompeten di industri tambang dunia," kata Adi dalam keterangan persnya, Selasa, 22 Mei 2018.



Adi menjelaskan, produksi tambang Tujuh Bukit juga didukung oleh efisiensi yang optimal didukung sejumlah faktor diantaranya karena teknologi penambangan yang menggunakan metode pengolahan low energy heap leach.



Kinerja 2018



Sampai dengan kuartal I-2018, MDKA memproduksi emas sebanyak 28.661 ons emas dan 19.727 ons perak dengan harga jual rata-rata emas USD1.334 per oz dan perak USD17 per oz. Dengan demikian MDKA meraih penjualan sebesar USD74,5 juta dengan laba bersih sebesar USD25,1 juta.



Pencapaian ini lebih rendah dari rata-rata karena curah hujan tinggi yang kerap dikaitkan dengan musim penghujan tahunan. Namun demikian, pada 2018, produksi emas MDKA ditargetkan meningkat menjadi 155 ribu oz-170 ribu oz emas.



Hingga Maret 2018, tenaga kerja yang terlibat dalam proyek tambang ini mencapai 2.099 orang dengan 99 persen di antaranya adalah warga negara Indonesia dan satu persen ekspatriat.



"Dari jumlah tenaga kerja, 60 persen berasal dari Kabupaten Banyuwangi, termasuk sekitar 38 persen dari Kecamatan Pesanggaran setempat," tambah dia.



PT BSI selaku pemegang konsesi dan atau izin pengelolaan lahan tambang emas Tujuh Bukit per kuartal I-2018 mencatat 7,5 juta jam kerja bebas dari cidera kerja berkat pelaksanaan sistem operasional kerja yang ketat dan disiplin.



"Perseroan berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya lokal khususnya masyarakat yang berada di sekitar areal tambang," pungkas dia.





(AHL)