Rupiah Keok ke Rp14.815/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini semakin tertekan. Mata uang Garuda kembali keok hingga mencapai level Rp14.800 per USD.



Mengutip Bloomberg, Senin, 3 September 2018, rupiah ditutup anjlok ke level Rp14.815 per USD dibandingkan pembukaan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.745 per USD.

Rupiah melemah hingga mencapai 105 poin atau setara 0,71 persen. Sementara itu rentang gerak rupiah sepanjang hari ini berada di posisi Rp14.729 per USD hingga Rp14.821 per USD.



Sedangkan mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.810 per USD atau bergerak hingga mencapai 85 poin yang setara 0,58 persen. Sebelumnya rupiah berdasarkan data ini berada di Rp14.725 per USD.



Sementara itu berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) antara USD-IDR diperdagangkan di level Rp14.767 per USD.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada sebelumnya memaparkan pergerakan rupiah kembali melemah terimbas terapresiasinya USD. Adanya sentimen kekhawatiran pelaku pasar terhadap potensi perang dagang kembali membuat permintaan akan USD meningkat.



Pergerakan USD kembali terapresiasi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana kembali mengenakan tarif impor atas sejumlah barang dari Tiongkok.



Di sisi lain, pelaku pasar juga mengkhawatirkan kondisi yang sama akan diberlakukan oleh Uni Eropa. Sedangkan, dari dalam negeri masih minim sentimen positif sehingga rupiah pun kembali terdepresiasi.



"Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.745 sampai Rp14.715 per USD," sebut Reza dalam riset hariannya, Senin, 3 September 2018.



Menurutnya, hingga hari ini rupiah masih memiliki peluang kembali melemah seiring penguatan lanjutan yang terjadi pada USD. Kembali meningkatnya permintaan akan USD membuat pergerakannya cenderung kembali meningkat dan berimbas pada melemahnya rupiah.









