Akhir Pekan, Rupiah Pagi Menguat di Rp13.335/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi di akhir pekan mengalami sedikit reli atau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore sebelumnya di Rp13.346 per USD. Nilai tukar rupiah diharapkan bisa terus mengalami penguatan seiring dengan hadirnya sentimen positif di dalam negeri.



Mengutip Bloomberg, Jumat 12 Mei 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi Rp13.335 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.328 per USD hingga Rp13.345 per USD dengan year to date return di minus 0,94 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.342 per USD.

Di sisi lain, indeks Amerika Serikat (AS) kemarin ditutup melemah menyusul laporan penjualan buruk Macy’s dan Kohl yang memicu aksi jual saham department store dan menimbulkan kekhawatiran sektor ritel tidak banyak mendorong pertumbuhan ekonomi.Dari sisi ekonomi, data jobless claims tercatat turun 2.000 unit ke 236.000 dan di bawah estimasi konsensus. Sementara tingkat pengangguran tercatat masih rendah. Saat ini investor US menunggu dirilisnya data penjualan retail April dengan ekonom memperkirakan kenaikan 0,6 persen.Dari pasar komoditas, harga minyak tercatat sempat menguat ke USD50,8 per barel menyusul persediaan minyak mentah US yang turun sebesar 5,2 juta barel di minggu lalu. Penurunan minggu ini merupakan yang terbesar di tahun ini. Sementara harga emas ditutup flat di USD1.225 per toz.Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi kembali menguat seiring dengan kenaikan harga minyak dan ekspektasi peningkatan konsumsi menjelang bulan puasa di akhir bulan dan Lebaran di bulan depan. EIDO tercatat flat, sementara nilai tukar rupiah tercatat melemah di level Rp13.358 per USD.(ABD)