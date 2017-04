Tak Masalah Jika Garuda tak Punya Direktur Operasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mempermasalahkan kekosongan dalam posisi direktur operasi di jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.



Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, tugas direktur operasional akan dialihkan kepada chief operation dan chief maintenance yang berada di bawah direktur produksi.

Gatot menuturkan, dalam aturan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 121, 29 butir kedua memungkinkan tugas direktur operasional menjadi chief operation dan chief maintenence."Karena bukan pilot, jadi namanya direktur produksi dan nanti di bawahnya ada chief of maintenance dan chief of operation. Nanti pasti yang jadi chiefnya pilot juga. Jadi sesuai regulasi CASR 121 29 butir b kan dimungkinkan seperti itu," jelas Gatot, saat ditemui di Ballroom Hotel Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Kamis 13 April 2017.Gatot menjelaskan, pihaknya saat ini mengutamakan keselamatan yang notabene terkandung dalam CASR. Meskipun dalam struktur organisasi tidak terdapat direktur operasi yang dijabat oleh pilot berlisensi bersertifikat Airline Transport Pilot License (ATPL) ia yakin keselamatan terus menjadi yang utama dalam maskapai tersebut.Menurut dia, chief operation dan chief maintenance nantinya juga akan dijabat oleh seorang pilot profesional."Jadi, pertanyaannya apakah itu dilarang? Tapi yang utama adalah degree of safety dari pada perusahaan itu tetap kita jaga. Kan tetap ada yang menjaga yaitu chief of maintenance dan chief of operation. Pasti kapten nanti ada di situ," ungkap dia.Saat dikonfirmasi, Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury membenarkan jika dalam struktur direksi Garuda tidak ada direktur operasi. Senada dengan Gatot, posisi ini akan digabungkan fungsinya dengan chief of operation dan chief of maintanance."Jadi keduanya nanti akan disatukan di dalam direktur produksi. Harapan kami, dengan penggabungan keduanya di bawah direktur produksi, koordinasi lebih baik lagi. Kita akan jaga sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan, masalah mengenai security safety jadi prioritas utama, makanya akan ada dua itu yang dikoordinasikan direktur produksi," jelas Pahala.Selain itu, lanjut Pahala, chief of operation dan chief of maintanence nantinya akan memiliki lisensi yang sesuai.Pantauan Metrotvnews.com, hingga berita ini diturunkan, belum ada pergantian direksi pada laman resmi Garuda Indonesia setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). M Arif Wibowo pun masih "menjadi" direktur utama. Sebelumnya, per 15 April 2016, jabatan direktur operasi Garuda Indonesia dipegang oleh Novianto Herupratomo.(AHL)