IPO, Terregra Asia Energy Incar Dana hingga Rp198 Miliar

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Terregra Asia Energy berencana mencari dana segar lewat proses penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencananya, perusahaan bakal melepas 21,43 persen, atau 600 juta saham ke investor publik yang ada di pasar modal Indonesia.



Dari rencana yang ada, IPO perusahaan energi baru terbarukan itu akan melepas saham di harga Rp120-Rp300 per saham. Proses bookbuilding masih berlangsung dari saat ini hingga 19 April 2017. Untuk memuluskan rencana ini, perusahaan telah menunjuk PT Lautandhana Securindo sebagai penjamin pelaksana emisi efek (Lead Underwriter).

‎

"‎Pada IPO ini, calon emiten menggunakan laporan keuangan per 31 Oktober 2016 dalam Pernyataan Pendaftaran ke OJK. Adapun target perolehan dana IPO ini sekitar Rp120 miliar-Rp198 miliar, dengan kisaran harga Rp120-Rp300‎ per saham," kata Direktur Utama PT Lautandhana Securindo‎ Wientoro Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Senin 10 April 2017.

‎Direktur Utama Terregra Asia Energy Djani Sutedja menambahkan, setelah mendapat dana segar, rencananya sekitar 97 persen dari hasil IPO akan digunakan sebagai penyertaan modal pada anak usaha yakni‎ PT Terregra Hydro Power untuk menunjang pembiayaan dan belanja modal pada proyek-proyek PLTA dan PLTMH.Kemudian sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk menunjang kegiatan operasional usaha jasa teknis dan pemasok suku cadang pembangkit listrik."‎Melihat peluang di atas sejak tahun 2008, PT Terregra Asia Energy mulai melakukan tahapan untuk menjadi Independent Power Producer (IPP) yang mengkhususkan Energi Baru Terbarukan (EBT)," ungkap Djani.Perusahaan memiliki dua anak usaha, yaitu PT Terregra Hydro Power (THP) yang membidangi Pembangkit Listrik Tenaga Air serta PT Terregra Solar Power (TSP) di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya.Keseluruhan aktivitas operasi Terregra saat ini berada di pulau Sumatera dan Indonesia bagian Timur, dimana memiliki total 11 proyek dengan target kapasitas terpasang 492 megawatt (mw).Terregra Asia Enegy mulai beroperasi pada tahun 1996, berfokus pada jasa teknis dan pemasok suku cadang pembangkit listrik untuk PLN ini.‎Mengenai kinerja keuangan, perusahaan hingga 31 Oktober 2016 memiliki aset sebesar Rp283,435 miliar dengan pendapatan sekitar Rp9 miliar. Kemudian untuk laba kotor sebesar Rp1,844 miliar serta laba usaha mencapai Rp1,229 miliar.(SAW)