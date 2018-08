Bir Bintang 'Jelajah' Negeri Paman Sam

Tangerang: Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kian menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut terlihat dari situasi terkini, yakni PT Multi Bintang Indonesia yang untuk pertama kalinya melakukan ekspor produk minuman beralkohol Bir Bintang ke 'Negeri Paman Sam'.



Perlahan tapi pasti, salah satu perusahaan produsen minuman beralkohol itu makin piawai dalam merangsek pasar-pasar internasional.

Sebelumnya, pada Mei, ekspor perdana juga dilakukan ke Korea Selatan. Adapun, Inggris, Singapura, Australia, Jepang, serta Belanda sudah terlebih dulu menjadi mitra dagang Multi Bintang Indonesia.



Dengan demikian, Bir Bintang kini telah memijakkan kaki di empat benua berbeda, yakni Amerika, Eropa, Asia, dan Australia.



"Ini adalah sebuah kebanggaan. Bir Bintang, produk racikan putra-putri terbaik Indonesia, bisa berada di berbagai belahan dunia," ujar Presiden Direktur Multi Bintang Indonesia Michael Chin di Tangerang, Senin, 13 Agustus 2018.



Michael mengklaim bahwa telah banyak warga negara AS yang mengenal Bir Bintang. Turis 'Negeri Paman Sam' yang pernah berkunjung ke Indonesia, tuturnya, pasti mengetahui produk tersebut.



"Rasa yang khas dan kemasan yang sederhana membuat Bir Bintang menjadi pilihan dan mereka akan sangat senang ketika produk ini ada di AS," paparnya.



Selain populer di kalangan pelancong, Bir Bintang juga diyakini akan mendapatkan tempat di hati para pecinta kuliner di negara adidaya itu. Saat ini, sudah banyak restoran bercita rasa Indonesia yang hadir di AS. Itu merupakan momentum emas bagi Bir Bintang untuk semakin dikenal dan berkembang lebih besar.



"Konsumen yang datang ke restoran Indonesia atau negara ASEAN lainnya akan mencari produk dan pengalaman yang otentik. Mereka akan mencari bir yang memang didatangkan dari negara asal restoran itu," sambung Michael.



Di AS, Bir Bintang akan dijual dalam kemasan kaleng sesuai tren yang tengah berkembang. Kaleng dipandang sebagai kemasan ramah lingkungan karena lebih mudah didaur ulang dan memiliki jejak karbon yang lebih sedikit selama masa pengiriman.









(AHL)