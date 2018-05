Rupiah Menguat 76 Poin

Jakarta: Mata uang rupiah naik terhadap mata uang dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah naik setelah sebelumnya melemah. Kenaikan rupiah karena ada sinyal kenaikan suku bunga Fed secara bertahap karena pemerintah AS akan membiarkan inflasi negaranya di atas dua persen.



Bloomberg, Kamis, 24 Mei 2018 mencatat mata uang rupiah naik 76 poin dengan berada pada Rp14.133 per USD. Kemudian Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 70 poin dengan berada pada Rp14.130 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah berada pada Rp14.205 per USD.

Indeks dolar diperkirakan bergerak menguat di sekitar level 93,5-94 terhadap beberapa mata uang utama dunia seiring melemahnya data Purchasing Manager Index (PMI) Mei di Eropa sebesar 54,1 di bawah consensus sebesar 55.



Namun kenaikan indeks dolar tak memengaruhi mata uang rupiah yang diperkirakan menguat terhadap dolar pasca-rilisnya notulensi rapat FOMC minutes di Mei yang menyatakan The Fed akan membiarkan inflasi berada di atas dua persen untuk menjaga perbaikan ekonomi AS yang terus berlangsung.



"Rupiah kemungkinan menguat kembali ke level Rp14.100 per USD-Rp14.200 per USD," jelas analis Samuel Sekuritas.





(SAW)