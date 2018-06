Rupiah Merosot

Jakarta: Nilai mata uang rupiah pada penutupan perdagangan hari ini melemah dari mata uang Paman Sam.



Mata uang Garuda terpantau berada di posisi Rp13.875 per USD melemah tipis jika dibandingkan pembukaan perdagangan pagi yang berada di posisi Rp13.868 per USD. Hal tersebut diperkirakan karena jelang libur panjang yang mendorong meningkatnya permintaan terhadap dolar AS.

Bloomberg, Kamis, 7 Juni 2018 merekam mata uang rupiah sempat melemah mencapai 23 poin atau melemah 0,16 persen. Sementara itu, Yahoo Finance merekam mata uang rupiah menguat dan sempat mencapai 17 poin dengan berada pada level Rp13.865 per USD.



Sedangkan kurs tengah Bank Indonesia merekam mata uang rupiah naik bergerak stabil berada pada Rp13.868 per USD.



Analisa Samuel Sekuritas Indonesia sebelumnya memperkirakan pelemahan dolar di sekitar level 93,0 hingga 93,5 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro seiring pernyataan dari European Central Bank (EBC) bahwa kemungkinan mereka akan mengakhiri stimulus pembelian obligasi di Eropa tahun ini.



Pelemahan dolar AS terhadap euro juga membuat kenaikan yield US treasury sebesar dua basis poin (bps) ke level 2,98 persen.



"Rupiah kemungkinan akan melemah terhadap USD jelang libur panjang pada hari ini yang kemungkinan mendorong meningkatnya permintaan terhadap USD. Rupiah diperkirakan melemah ke level Rp13.830 sampai dengan Rp13.865 per USD," kata analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018.









