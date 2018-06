IHSG Pagi di Akhir Pekan Dibuka Merekah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terlihat berbaris di zona hijau sejalan hadirnya katalis positif dari dalam negeri. Namun, perlu kewaspadaan lantaran IHSG berpotensi berbalik arah sejalan dengan risiko terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.



IHSG Jumat, 29 Juni 2018, perdagangan pagi dibuka melonjak sebanyak 24,37 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 5.691. Sedangkan LQ45 menguat sebanyak 6,15 poin atau setara 0,7 persen ke posisi 887 dan JII menguat 1,61 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 634.

Pagi ini, seluruh sektor didominasi di zona penguatan. Sektor keuangan menguat 10,27 poin, sektor pertambangan menguat 8,41 poin, dan sektor konsumer menguat 8,39 poin. Sedangkan sektor infrastruktur terlihat melemah 1,52 poin.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 98,46 poin atau 0,41 persen menjadi 24.216,05. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 16,68 poin atau 0,62 persen menjadi 2,716.31. Kemudian indeks Nasdaq Composite naik 58,60 poin atau 0,79 persen menjadi 7.503,68.







Perekonomian AS melambat lebih dari perkiraan sebelumnya pada kuartal pertama, terbebani oleh belanja konsumen terlemah dalam hampir lima tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) riil meningkat pada tingkat tahunan 2,0 persen di kuartal pertama 2018, Departemen Perdagangan AS mengatakan dalam estimasi ketiga.



Adapun dalam pekan yang berakhir 23 Juni, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 227 ribu atau meningkat 9.000 dari tingkat yang tidak direvisi pekan sebelumnya 218 ribu, kata Departemen Tenaga Kerja AS. Rata-rata pergerakan empat minggu 222 ribu, meningkat 1.000 dari rata-rata tidak direvisi pekan sebelumnya yaitu 221 ribu.



Wall Street terus mengawasi ketegangan perdagangan antara Washington dan mitra dagang utamanya karena ketidakpastian masih ada, para ahli mencatat. Tidak ditampik, sengketa perdagangan ini memberikan beban terhadap pergerakan di pasar saham AS, termasuk aktivitas perekonomian di dalam negeri.









