Rupiah Melemah Tipis ke Rp13.324/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sore ini ditutup melemah tipis.



Bloomberg Jumat 28 Juli 2017 mencatat rupiah diperdagangkan di level Rp13.324 per USD atau menguat enam poin yang setara 0,05 persen dibandingkan perdagangan pagi yang berada di Rp13.322 per USD.

Adapun rentang gerak rupiah sepanjang hari ini berada di Rp13.314-Rp13.334 per USD. Sementara itu, year to date (ytd) return rupiah berada di posisi -1,10 persen.Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah di level Rp13.126 per USD jika dibandingkan dengan pembukaan pagi yang berada di posisi Rp13.121 per USD.Selain itu, berdasarkan data kurs tengah Bank Indonesia, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (JISDOR) USD terhadap rupiah diperdagangkan di level Rp13.326 per USD.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta sebelumnya menjelaskan, usai disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017, yang menghasilkan defisit yang lebih lebar, inflasi menjadi fokus berikutnya. Inflasi Juli 2017 diperkirakan turun sedikit di bawah empat persen YoY seiring dengan meredanya efek permintaan tinggi di sepanjang Ramadan."Tren penguatan nilai tukar rupiah akan bertahan walaupun kuatnya dolar Amerika Serikat (USD) semalam, bisa membatasi," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat 28 Juli 2017.Harga minyak konsisten naik dan revisi Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat (AS) ditunggu. Harga minyak mentah konsisten naik merespons data pertambahan persediaan minyak AS yang turun. Tetapi mayoritas imbal hasil global masih turun kecuali imbal hasil UST di mana ada ekspektasi revisi naik pertumbuhan PDB AS kuartal II-2017 yang dirilis Jumat malam.(AHL)