Rupiah Bergerak di Level Rp13.284/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terpantau stabil. Pergerakan rupiah berada di Rp13.284-Rp13.291 per USD.



Bloomberg Rabu 26 April 2017 mencatat gerak rupiah stabil di level Rp13.284 per USD jika dibandingkan pembukaan pagi yang berada di level Rp13.283 per USD. Pergerakan rupiah sepanjang hari ini berada di kisaran Rp13.273-Rp13.306 per USD. Sementara rupiah mencatat year to date (ytd) return sebesar -1,45 persen.

Sementara itu, mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp13.291 per USD. Rupiah tercatat bergerak hingga mencapai 16 poin atau setara 0,1205 persen.Sedangkan berdasarkan data kurs tengah Bank Indonesia (BI), kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp13.278 per USD.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta sebelumnya menjelaskan pergerakan rupiah mengikuti tren global untuk menguat terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa yang diiringi juga oleh penguatan surat utang negara (SUN) serta indeks harga saham gabungan (IHSG).Semakin meredanya ketidakpastian politik dalam negeri perlahan telah mengembalikan optimisme. Fokus akan beralih ke rilis data inflasi April 2017 pada Selasa pekan depan yang diperkirakan naik, sebelum akhirnya perhatian tertuju pada data pertumbuhan PDB kuartal I-2017 di Jumat yang diperkirakan membaik -rilis laporan keuangan emiten kuartal I-2017 yang mulai berlangsung juga memberikan petunjuk mengenai laju pemulihan perekonomian.Ruang penguatan rupiah masih terbuka walaupun tren penguatan harga komoditas yang melandai akan menjadi penghalang.(AHL)