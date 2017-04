Perbaikan Harga Komoditas Dorong Penguatan Rupiah

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada perdagangan hari ini. Sentimen positif dari harga komoditas dan rendahnya inflasi mendorong laju mata uang rupiah.



Bloomberg, Rabu 5 April 2017, melansir mata uang rupiah menguat sebanyak 11 poin atau 0,08 persen dengan berada pada Rp13.320 per USD.

Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah sebanyak 14 poin atau 0,11 persen dengan berada pada Rp13.339 per USD.Sementara data Bank Indonesia (BI) menuliskan mata uang rupiah melemah tiga poin dengan berada pada Rp13.329 per USD.Harga komoditas yang terus naik ikut mencegah dolar AS yang terlalu kuat. Saat ini fokus investor tertuju pada notulensi Federal Open Market Committee (FOMC) pada Kamis dini hari. Harga minyak mentah masih konsisten naik.Analis Samuel Sekurtias Indonesia Rangga Cipta mengatakan, membaiknya harga komoditas memberikan sentimen positif bagi meliputi pasar keuangan Indonesia. Selain inflasi yang tak secepat yang diharapkan, reli harga komoditas sepekan terakhir juga mengangkat prospek pertumbuhan."Penguatan rupiah diperkirakan kembali dalam waktu dekat," jelas dia.(SAW)