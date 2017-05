IHSG Naik 13,65 Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sore ini terpantau menguat.



IHSG Senin 15 Mei 2017, berada pada posisi 5.688 atau naik 13,65 poin. Sementara indeks JII naik 3,24 poin. Serta indeks saham unggulan LQ45 naik 5,73 poin.

Volume perdagangan mencapai 6,4 miliar lembar saham dengan nilai Rp4,8 triliun. Sebanyak 147 saham naik, 184 saham turun, 122 saham tak bergerak dan 134 saham tak diperdagangkan.Tiga sektor saham yang paling menguat adalah konsumer, manufaktur dan aneka industri. Sektor yang melemah adalah perkebunan, infarstruktur, pertambangan dan perdagangan.Penguatan IHSG Sejalan dengan naiknya mata uang rupiah. Bloomberg, Senin 15 Mei 2017, melansir mata uang rupiah menguat sebanyak 27 poin atau 0,20 persen dengan berada pada Rp13.303 per USD.Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah menguat sebanyak 23 poin atau 0,17 persen dengan berada pada Rp13.293 per USD. Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah menguat 21 poin dengan berada pada Rp13.319 per USD.(SAW)