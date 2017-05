IHSG Berpeluang Kembali Menguat

Metrotvnews.com, Jakarta: Indeks Amerika Serikat (AS) ditutup mengalami penguatan pada perdagangan semalam, menjelang dimulainya meeting kebijakan moneter Federal Reserve atau the Fed yang akan berlangsung selama dua hari ke depan.



Dalam hal ini, Samuel Research Team memperkirakan, the Fed tidak akan menaikkan suku bunga AS. Akan tetapi para pelaku pasar menantikan hasil meeting tersebut yang akan berdampak pada keadaan ekonomi kedepannya. Sementara itu, rilis laporan keuangan dari beberapa emiten juga memengaruhi pergerakan bursa Wall Street.

"Mayoritas bursa Eropa juga ditutup menguat, seiring optimisme pasar terhadap pemilu di Prancis dan rilis laporan keuangan emiten," tulis Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.Kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup mengalami pelemahan sebanyak 0,17 persen ke level 5675.81. Walaupun pergerakan IHSG masih akan diwarnai oleh reaksi pasar terhadap rilis data inflasi tahunan yang naik, namun hari ini IHSG masih berpeluang untuk menguat, seiring dengan penguatan bursa global."Ruang penguatan rupiah masih terbuka, sejalan dengan tertekannya dolar Index. Kemarin rupiah ditutup menguat ke nilai tukar Rp13.312 per USD. Sejalan dengan penguatan rupiah, EIDO juga tercatat menguat," tulis Samuel Research Team.Fed Fund Rate (FFR) target belum akan mengalami kenaikan dan imbal hasil dari Surat Utang Negara (SUN) masih mendatar. Imbal hasil UST 10 tahun masih di kisaran 2,2-2,3 persen dengan kecenderungan turun di tengah ekspektasi FFR target yang belum akan naik pada FOMC meeting yang akan disimpulkan Kamis dini hari nanti.Dari domestik, pergerakan mendatar imbal hasil SUN berlanjut dengan ketidakpastian jelang rilis peringkat utang S&P yang selama ini menjadi motor utama penurunan imbal hasil. Tetapi imbal hasil yang stabil merespons kenaikan inflasi menandakan bahwa optimisme masih kuat.(ABD)