IHSG Berpeluang Menguat

Metrotvnews.com, Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat sejalan dengan penguatan saham perusahaan penerbangan dan produsen mobil. Sejumlah produsen mobil mencatatkan kenaikan penjualan kendaraan baru yang lebih tinggi di AS, setelah konsumen pada wilayah yang terdampak badai mencari mobil baru.



Samuel Research Team menyebut para investor masih bersikap menunggu setelah isu kebijakan moneter AS yang lebih ketat, disisi lain calon pemimpin baru the Fed berpotensi lebih hawkish, sementara data PMI AS yang kuat menambah sentiment positif di pasar.

"Pelemahan harga minyak mentah terjadi menyusul laporan industri yang menunjukkan kenaikan suplai bensin," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.



Dari domestik, usulan pemotongan pajak insentif menjadi 25 persen bagi pemegang izin usaha tambang mineral menambah sentimen di pasar. Melihat pergerakan bursa global dan sentiment domestik yang masih positif, IHSG diperkirakan berpeluang melanjutkan penguatan.



"Rupiah ditutup datar di Rp13.543, sementara EIDO mengalami penguatan," sebut Samuel Research Team.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 84,07 poin atau 0,37 persen menjadi 22.641,67. Sedangkan S&P 500 naik tipis 5,46 poin atau 0,22 persen menjadi 2.534,58. Sementara indeks Nasdaq Composite naik 15,00 poin atau 0,23 persen menjadi 6.531,71.



Ketua the Fed Janet Yellen dijadwalkan untuk menyampaikan ucapan pembuka di Community Banking dalam konferensi penelitian dan kebijakan abad ke-21 di St. Louis. Pidato tersebut dinilai bisa memberikan efek tersendiri terkait bagaimana kebijakan moneter AS di masa mendatang.





(ABD)