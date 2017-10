Gerak Rupiah Masih Ditopang Faktor Domestik

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah terhadap dolar AS (USD) sempat berada di posisi Rp13.600 per USD. Namun kondisi tersebut bisa ditangkis oleh faktor domestik yang masih baik, sehingga memberikan angin segar bagi rupiah untuk tidak terjerembab ke zona merah yang lebih dalam.



"Gambaran terkini kurs hampir Rp13.600 per USD, tapi enggak jadi. Salah satu indikator utama lebih ke external factors driven dan data-data ekonomi domestik yang cukup baik, seperti inflasi kemarin cukup baik di 0,13 persen," ungkap Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.

Dia menjelaskan, faktor eksternal tersebut salah satunya berasal dari tingkat ekonomi global yang membaik. Hal itu memberikan dorongan keras bagi mata uang Garuda agar tidak jatuh lebih dalam terhadap USD. "Sebagaimana diketahui, lembaga dunia lihat ekspektasi ekonomi global ke depan," papar dia.



Ekonomi Tiongkok yang lebih baik di tahun ini, tutur dia, juga memberikan dampak yang baik bagi perkonomian Indonesia. "Kalau kita lihat dari analisis elastisitas, ekonomi Tiongkok banyak dipengaruhi ekonomi Indonesia. Itu jadi gambaran juga untuk kita," papar dia.



Meski demikian, lanjut dia, rupiah yang sering terjadi fluktuatif belakangan ini, karena banyak dipengaruhi oleh kebijakan di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Sebagaimana diketahui, bank sentral AS (The Fed) diperkirakan akan mengerek kembali tingkat suku bunganya. Padahal sebelumnya, The Fed sudah menaikkan suku bunga hingga dua kali sepanjang tahun ini.



Sepanjang perdagangan hari ini, gerak rupiah terhadap USD mulai kembali menguat. Jika pada perdagangan Rabu, 4 Oktober 2017, pagi rupiah menyentuh hingga posisi Rp13.540 per USD, rupiah kini ditutup di kisaran Rp13.475-Rp13.477 per USD.





