Rupiah Diprediksi Menguat Akibat Sentimen Negatif Minim

Jakarta: Nilai tukar rupiah menembus posisi Rp13.349 per USD dan dengan angka itu diharapkan menjadi momentum untuk mata uang Garuda kembali menguat ke posisi zona hijau. Sejumlah senitmen positif diharapkan bisa terus berdatangan di sepanjang hari ini



"‎Minimnya sentimen negatif dari dalam negeri setidaknya dapat memberikan harapan akan positifnya pergerakan rupiah," kata Analis ‎Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2018.

‎Adanya potensi penguatan, tambah Reza, rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.372 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.340 per USD. "Namun tetap berbagai semua sentimen yang ada, yang bisa membuat rupiah turun," jelas Reza.



Sepanjang perdagangan Kamis, 18 Januari 2018, nilai rupiah mengalami penguatan. Kenaikan rupiah naik 11 poin ke posisi Rp13.348 per USD. Rupiah yang mengalami kenaikan, Reza mengaku, setelah terimbas berbalik arahnya mata uang euro setelah mengalami pelemahan dalam beberapa hari sebelumnya terhadap USD.



Di sisi lain, masih kata dia, posisi tetapnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) cukup memberikan sentimen positif. "Keadaan itu terlihat rupiah yang naik," terang Reza.



Adanya perkiraan langkah European Central Bank (ECB) yang akan memperketat kebijakannya di tengah proses pemulihan ekonomi Zona Eropa, lanjut Reza, memberikan dampak pada terapresiasinya euro. "Hal itu juga berimbas kepada rupiah terhadap USD," pungkas Reza.‎





(ABD)