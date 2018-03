Gerak Rupiah Pagi Dibuka Menguat ke Rp13.730/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi tercatat menguat tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.761 per USD. Rupiah mampu menguat meski Federal Reserve memutuskan untuk menaikkan suku bunga dalam pertemuan dua hari.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 22 Maret 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.730 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.729 hingga Rp13.733 per USD dengan year to date return di minus 1,52 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.519 per USD.

Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 44,96 poin, atau 0,18 persen, menjadi 24.682,31. Sedangkan S&P 500 turun 5,01 poin, atau 0,18 persen, menjadi 2,711.93. Indeks Nasdaq Composite turun 19,02 poin, atau 0,26 persen, menjadi 7.345,29.







Bank Sentral AS pada Rabu menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan mengisyaratkan dua kenaikan suku bunga pada 2018, dengan alasan memperkuat prospek ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.



Baca: The Fed Naikkan Suku Bunga



"Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja serta inflasi, Fed memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga acuan federal funds menjadi 1,5 hingga 1,75 persen," kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari.



Perekonomian negara itu diperkirakan tumbuh 2,7 persen pada 2018 dan 2,4 persen pada 2019, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang masing-masing 2,5 persen dan 2,1 persen, menurut perkiraan the Fed.









(ABD)