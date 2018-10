Analis Prediksi Rupiah Tumbang ke Rp15.200/USD

Jakarta: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak stabil ke level 95,7-95,9 terhadap beberapa mata uang kuat utama dunia lainnya. Sedangkan keputusan Italia untuk menjaga defisit anggaranya di bawah tiga persen mencegah penurunan lebih lanjut euro terhadap USD dan menjaga stabilnya indeks USD.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan kenaikan data factory orders di AS sebesar 2,3 persen (mom) di Agustus dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar -0,5 persen (mom), serta di atas konsensus sebesar 2,1 persen (mom) semakin memperkuat kepercayaann investor bahwa ekonomi AS semakin membaik.

"Kondisi itu mendorong kekhawatiran bahwa the Fed akan terus melanjutkan kenaikan tingkat suku bunganya," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.



Perbaikan data ekonomi AS selama dua hari terakhir, lanjutnya, mendorong naiknya imbal hasil treasury AS dan memperkuat USD. Naiknya imbal hasil treasury AS tersebut diperkirakan memperlemah gerak nilai tukar rupiah hari ini.



"Rupiah kemungkinan bergerak melemah di level Rp15.100 hingga Rp15.200 per USD," sebut Ahmad Mikail.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 200,91 poin atau 0,75 persen menjadi ditutup di 26.627,48 poin. Indeks S&P 500 berkurang 23,90 poin atau 0,82 persen, menjadi berakhir di 2.901,61 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutu 145,57 poin atau 1,81 persen lebih rendah, menjadi 7.879,51 poin.



Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun yang dijadikan sebagai acuan, mencapai level tertinggi sejak 2011, menembus di atas 3,2 persen selama perdagangan Kamis. Sembilan dari 11 sektor utama di S&P 500 ditutup lebih rendah. Sektor teknologi dan consumer discretionary masing-masing meluncur 1,78 persen dan 1,60 persen, memimpin penurunan.





(ABD)