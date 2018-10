Rupiah Pagi "Gigit Jari" di Rp15.200/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Senin pagi atau di awal pekan terlihat gigit jari karena terhempas ke zona merah dibandingkan dengan perdagangan sore di akhir pekan lalu di Rp15.187 per USD. Membaiknya neraca perdagangan dan stabilnya inflasi diharapkan membuat rupiah berbalik arah ke zona hijau.



Mengutip Bloomberg, Senin, 22 Oktober 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp15.200 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.197 hingga Rp15.200 per USD dengan year to date return di 12,12 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.984 per USD.

Di sisi lain, pasar utama Asia Pasifik terlihat jatuh pada perdagangan Senin pagi. Di Jepang, Nikkei 225 turun sebanyak 1,05 persen dan indeks Topix turun sebanyak satu persen. Kemudian Kospi Korea Selatan turun 0,71 persen.



Patokan Australia ASX 200 menelusuri kembali beberapa kerugian dan diperdagangkan turun 0,62 persen di tengah ketidakpastian baru dalam prospek politik negara itu. Sebagian besar sektor diperdagangkan lebih rendah, dengan subindex keuangan tertimbang turun 0,59 persen, serta sektor energi dan material turun masing-masing 0,45 persen dan 0,73 persen.







Dolar Australia diperdagangkan pada USD0,7100 pada 8:20 siang HK/SIN, melemah dari level tertinggi sebelumnya USD0,7126. Perdana Menteri Australia Scott Morrison akan bertemu dengan anggota parlemen independen pada Senin pagi untuk mencoba dan menopang dukungan bagi pemerintahnya.



Partai Liberal yang berkuasa melihat ayunan 20 persen pada pemilihan sela yang krusial di Sydney dan siap untuk kehilangan kursi mayoritas parlemennya. Kondisi itu akan membuat Pemerintah Morrison bergantung pada dukungan lima anggota parlemen independen untuk bertahan.



"Ini akan meningkatkan keyakinan pasar bahwa ketika pemilihan berikutnya terjadi (paling lambat Mei 2019) kemungkinan akan menghasilkan perubahan pemerintahan," ungkap Kepala Strategi Pertukaran Mata Uang Asing di National Australia Bank Ray Attrill.









(ABD)