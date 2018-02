BEI Kerek Emiten Perusahaan Rintisan

Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan acara sosialisasi mengenai proses untuk menjadi Perusahaan Tercatat (go public) kepada perusahaan rintisan dengan judul 'Startsup Go Public'.



Acara ini juga menjadi ajang konsultasi teknis bagi perusahaan rintisan catatkan saham di BEI. Menurut Direktur Utama BEI Tito Sulistio, adanya penyelenggaraan Startups Go Public diharapkan dapat bertambah jumlah perusahaan tercatat atau emiten di BEI, khususnya perusahaan rintisan yang belum mencatatkan sahamnya di BEI.

Apalagi, tutur Tito, saat ini timbul fenomena munculnya perusahaan yang dikenal dengan istilah perusahaan rintisan, yang tumbuh pesat berkat dukungan perkembangan teknologi, khususnya penggunaan internet dalam 10 tahun terakhir.



Model bisnis rintisan saat ini, dia mengaku, telah menjadi tren yang sangat diperhatikan oleh seluruh pelaku industri mengingat konsep bisnisnya yang mampu membawa kepraktisan dan keunikan bagi seluruh pelaku ekonomi.



"Kondisi perekonomian Indonesia yang prospektif juga mendukung masifnya pertumbuhan perusahaan rintisan di dalam negeri," ungkap Tito, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.



Saat ini, Indonesia telah resmi masuk ke dalam golongan negara dengan produk domestik bruto (PDB) melebihi USD1 triliun, dengan jumlah PDB Indonesia di 2017 lalu sebesar Rp13.588 triliun. Lalu, ditambah lagi faktor fundamental Indonesia yang kuat menjadi sentimen positif lain bagi tumbuhnya perusahaan rintisan di dalam negeri.



"Dari sisi demografi, Indonesia terus menjadi basis kekuatan ekonomi selama ini, seperti negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan rata-rata usia penduduknya berada di antara 29 hingga 30 tahun. Itu jadi kekuatan bagi perusahaan rintisan," jelas dia.



Acara ini juga dihadiri oleh perusahaan penjamin pelaksana emisi yang diundang di dalam acara Startups Go Public untuk menjadi narasumber konsultasi pencatatan perdana saham. Sepanjang acara Startups Go Public, peserta juga berkesempatan melakukan konsultasi tentang pencatatan saham perdana secara intens bersama penjamin pelaksana emisi, Konsultan Hukum, dan BEI.



Tito menambahkan dengan semakin meningkatnya minat perusahaan di dalam negeri untuk menjadi perusahaan tercatat, maka diharapkan akan dapat lebih menyemarakkan perdagangan saham di pasar modal Indonesia.



"Sehingga pasar modal Indonesia dapat semakin menjadi cerminan maupun tolak ukur bagi kemajuan perekonomian Indonesia," pungkas Tito.





(AHL)