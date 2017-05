Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada perdagangan Senin. Rupiah berhasil menguat di tengah pelemahan mata uang dolar di perdagangan global.



Bloomberg, Senin 8 Mei 2017 mencatat mata uang rupiah menguat 34 poin atau 0,26 persen dengan berada pada Rp13.295 per USD.

Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah menguat sebanyak 20 poin atau 0,15 persen dengan berada pada Rp13.305 per USD.Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah menguat sebanyak 15 poin dengan berada pada Rp13.324 per USD.Analis Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta menuturkan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2017 menjadi katalis bagi perdagangan rupiah. Selain itu kembalinya pelemahan dolar AS bisa mendorong kembali penguatan rupiah pada hari ini."Cadangan devisa ditunggu sore ini, diperkirakan masih naik melihat aliran dana asing yang masih deras," kata Rangga.(SAW)