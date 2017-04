Rupiah Dibuka Menguat Tipis di Rp13.308/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi usai libur panjang terpantau menguat tipis dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di Rp13.310 per USD. Adapun nilai tukar rupiah diperkirakan memiliki ruang untuk menguat di sepanjang hari ini.



Mengutip Bloomberg, Selasa 25 April 2017, nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp13.308 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.292 per USD hingga Rp13.309 per USD dengan year to date return di minus 1,21 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.292 per USD.

Sementara itu, faktor positif mendominasi dan ruang penguatan nilai tukar rupiah terbuka. Mayoritas kurs Asia menguat pada perdagangan Senin kemarin ketika pasar keuangan Indonesia tutup di mana dorongan pelemahan USD menjadi katalis permintaan yang meningkat atas aset berisiko di Asia.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, hal tersebut diperkirakan bertahan hingga hari ini sehingga ruang penguatan rupiah akan terbuka setelah pada minggu lalu tertekan oleh dinamika politik dalam negeri akibat Pilkada Jakarta II. Diharapkan sejumlah sentimen positif terus berdatangan."Fokus akan perlahan beralih ke rilis data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2017 pada minggu mendatang yang diperkirakan sedikit membaik," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, USD tertekan dan risiko politik Uni Eropa (UE) mereda. Aset safe haven terkoreksi seiring dengan meredanya risiko politik di Uni Eropa walaupun melaju ke putaran dua setelah berakhir di posisi kedua di putaran pertama, calon presiden ekstrim kanan Le Pen masih rendah peluang menangnya dibanding Macron yang didukung Presiden berkuasa François Hollande.(ABD)