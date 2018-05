Kuartal I, GMF Cetak Pendapatan USD115,9 Juta

Jakarta: PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) mengaku, perusahaan telah mencetak pendapatan sebesar USD115,9 juta di kuartal I-2018 atau naik 9,3 persen dari posisi pendapatan di periode yang sama di 2017.



P‎eningkatan pendapatan sejalan dengan ‎laba operasional perseroan yang menjadi USD12,8 juta.‎ Sedangkan laba bersih perseroan mencapai USD7,4 juta.

‎Direktur Utama GMF Iwan Joeniarto menyatakan, kinerja pendapatan perseroan banyak didatangkan dari kontribusi Line Maintenance sebesar USD20 juta. Adapun bisnis repair & overhaul yang didalamnya merupakan bisnis airframe, component dan engine, sebesar USD95,9 juta.



"Porsi ini sesuai dengan target perusahaan yaitu fokus pada bisnis perawatan komponen pesawat," ungkap Iwan, ditemui di bilangan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.



Untuk tingkat dispatch reality, dia mengaku, mencapai 99,64 persen. Perseroan juga mencetak angka 100 persen pada aspek Turn Around Time.



Sepanjang pertama tahun ini pun, sambung dia, kapasitas dan kapabilitas ‎airframe check untuk Boeing 737 Max juga mengalami kenaikan, penambahan kapabilitas perawatan komponen pesawat sebanyak 56 part number untuk berbagai jenis pesawat, serta penambahan kapasitas hingga 14 line secara simultan untuk hangar narrow body (hangar 4).



"Di kuartal I-2018 ini pun GMF telah merealisasikan salah satu Strategic Initiatives-nya dalam pemutakhiran teknologi informasi berupa aplikasi baru Customer Relationship Management," terang dia.



Selama tiga bulan ini, dia menambahkan, perseroan pun akan membawa pelanggan baru yang berasal dari Thailand dan Bangladesh untuk merawat Hangar GMF.



"Hal ini merupakan langkah konkret dari upaya peningkatan porsi revenue non afiliasi. P‎endapatan dari non afiliasi meningkat jadi 43,8 persen sedangkan pada 2017 sebesar 32,6 persen dikuartal yang sama," pungkas Iwan.





(SAW)