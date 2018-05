Sejumlah Sentimen Berpotensi Mewarnai IHSG

Jakarta: Harga minyak dunia menguat seiring laporan OPEC mengenai adanya penurunan suplai dari Venezuela dan beberapa negara lainnya. Sementara itu, pelaku pasar masih mencermati dampak dari sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap industri minyak Iran.



"Dari AS, investor menilai ketegangan terkait perang dagang antara AS-Tiongkok mereda setelah pernyataan Trump akan membantu perusahaan teknologi Tiongkok, ZTE. Sedangkan bursa saham AS sedikit menguat semalam," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Di dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,2 persen kemarin dengan dana asing tercatat net sell di pasar reguler Rp489 miliar. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 16-17 Mei nanti tengah dinantikan, di mana BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga untuk menjaga nilai tukar rupiah.



"Harga beberapa komoditas yang menguat dapat menjadi sentimen positif hari ini. Seiring beragamnya sentimen dan dibuka melemahnya sejumlah bursa saham pagi ini serta EIDO, IHSG berpeluang bervariasi hari ini," sebut Samuel Research Team.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 68,24 poin atau 0,27 persen, menjadi ditutup di 24.899,41 poin. Indeks S&P 500 naik 2,41 poin atau 0,09 persen, menjadi berakhir di 2.730,13 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 8,43 poin atau 0,11 persen, menjadi 7.411,32 poin.



Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Minggu 13 Mei bahwa Washington dan Beijing sedang bekerja untuk mendapatkan perusahaan pembuat peralatan telekomunikasi Tiongkok, ZTE, yang menderita larangan ekspor AS, kembali berbisnis.









(ABD)