Laba Bank Danamon Tergerus jadi Rp1,04 Triliun

Jakarta: PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) atau Bank Danamon membukukan perolehan laba bersih sebesar Rp1,04 triliun di kuartal I-2018. Jumlah itu turun tipis jika dibandingkan perolehan diperiode sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,05 triliun.



Sementara secara kuartalan, laba bersih tumbuh 61 persen dari Rp648 miliar di kuartal IV-2017. Tahun ini tanda-tanda perbaikan sendiri terlihat dari total portofolio kredit dan trade finance Bank Danamon tumbuh tiga persen menjadi Rp130,2 triliun pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan setahun sebelumnya sebesar Rp126,4 triliun.

"Kredit pada segmen UKM tumbuh 12 persen menjadi Rp29,3 triliun. Sementara kredit Consumer Mortgage atau KPR tumbuh 40 persen menjadi Rp6,6 triliun," ucap Chief Financial Officer Bank Danamon Satinder Ahluwalia, di Jakarta, Jumat, 20 April 2018.



Dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan total Adira Finance adalah sebesar Rp46 triliun atau tumbuh lima persen dibandingkan setahun sebelumnya. "Kinerja itu didukung pembiayaan baru Adira Finance yang tumbuh 17 persen untuk roda dua dan 30 persen untuk roda empat secara tahunan," jelas dia.



Sementara di luar perbankan mikro, total portofolio kredit dan trade finance tumbuh enam persen menjadi Rp124,5 triliun dibandingkan setahun sebelumnya.



Berbicara biaya kredit (cost of credit), bank ini juga terus menunjukkan tren membaik atau turun sebesar empat persen menjadi Rp798 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp831 miliar.



Bank Danamon juga melanjutkan pengelolaan biaya operasional yang disiplin, menghasilkan rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio) pada tingkat 48 persen. "Pada awal tahun ini, kami membangun pondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang," pungkas Satinder.





(AHL)