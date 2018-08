Rupiah Pagi Tertekan di Rp14.615/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi bergerak melemah dibandingkan dengan perdaganngan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.607 per USD. Sentimen positif belum berdatangan secara signifikan sehingga nilai tukar rupiah masih tertahan di level Rp14.600 per USD.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 14 Agustus 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp14.615 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.615 dengan year to date return di 7,82 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.390 per USD.

Sementara itu, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,04 persen menjadi 96,3983 di akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1392 dari USD1,1397 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2751 dari USD1,2760 pada sesi sebelumnya.







Sedangkan dolar Australia turun menjadi USD0,7260 dibandingkan dengan USD0,7289. Kemudian USD dibeli 110,67 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,61 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Lalu USD turun menjadi 0,9936 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9948 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3142 dolar Kanada dari 1,3133 dolar Kanada.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 125,44 poin atau 0,50 persen menjadi berakhir di 25.187,70 poin. Indeks S&P 500 turun 11,35 poin atau 0,40 persen dan menjadi menetap di 2.821,93 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 19,40 poin atau 0,25 persen, menjadi 7.819,71 poin.



Saham-saham keuangan menanggung beban ketakutan penularan Turki, dengan saham Citigroup Inc, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, dan JPMorgan Chase & Co ditutup turun antara 0,8 persen hingga 2,2 persen. Janji oleh bank sentral Turki untuk menstabilkan kemerosotan mata uang lira gagal menenangkan kegelisahan para investor.



Mata uang lira telah turun 40 persen terhadap USD sejauh tahun ini. Pasar semua membahas tentang Turki dan kelanjutan dari masalah-masalah perdagangan di luar sana," kata Manajer Portofolio Hodges Funds Gary Bradshaw di Dallas.









(ABD)