Perang Dagang Bisa Gerus Rupiah Pekan Ini

Jakarta: Nilai tukar rupiah terancam terus melemah pada pekan ini karena masalah perdagangan menggerus selera mata uang berisiko. Pasar akan memantau apakah apresiasi dolar AS membuat USDIDR bergerak menuju Rp13.950 per USD.



"Rupiah berpotensi melemah pekan ini apabila dolar AS terus menguat dan sentimen risiko memburuk karena situasi perdagangan global," tutur Research Analyst Forextime (FXTM) Lukman Otunuga dalam analisanya, Rabu, 20 Juni 2018.

Dia menjelaskan seluruh mata uang pasar berkembang terpukul telak oleh dolar AS yang menguat secara umum. Situasi perdagangan yang semakin tegang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok menambah kegelisahan pasar dan memperburuk situasi untuk pasar berkembang.



"Prospek kenaikan suku bunga AS dapat memicu kekhawatiran mengenai arus keluar modal dari pasar berkembang, namun masalah perdagangan global juga menjadi risiko besar," jelasnya.



Ketegangan perdagangan dapat menimbulkan kekhawatiran pada memburuknya proteksionisme global yang berdampak negatif pada pertumbuhan pasar berkembang. Karena itu, mata uang dan saham pasar berkembang dapat semakin melemah.









(AHL)