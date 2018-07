IHSG Naik 74,38 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG berusaha menembus level 5.900 pada penutupan perdagangan hari ini.



IHSG, Selasa, 10 Juli 2018 berada pada level 5.881,76 poin atau naik 74,38 poin. Indeks JII menguat 8,41 poin. Kemudian LQ45 naik 12,19 poin. Volume perdagangan mencapai 5,4 miliar lembar saham dengan nilai Rp6,1 triliun.



Hampir semua sektor saham naik. Kenaikan paling tinggi dipimpin oleh sektor konsumer dan kemudian diikuti dengan manufaktur. Sektor yang melemah hanya sektor perkebunan yang jatuh sebanyak 2,82 poin. Sebanyak 254 saham naik dan 144 saham turun.



Optimisme pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) tetap kuat menyusul baiknya data pekerjaan belum lama ini. Saham-saham keuangan meningkat dan bursa saham AS ditutup di zona hijau. Di sisi lain, investor terus mengamati kelanjutan masalah tarif dan perang dagang antara AS dan beberapa negara mitra dagang utamanya.



"Di samping itu, tengah dinantikan pula earnings season semester I-2018. Di Eropa, bursa saham terus diwarnai oleh perkembangan seputar Brexit. Sementara itu, sejumlah besar harga komoditas menguat kemarin," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

(SAW)