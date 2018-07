IHSG Perdagangan Pagi Dibuka Menghijau

Jakarta: Reli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa pagi terpantau terjadi dan berbaris di zona hijau. Meski menguat, namun tetap perlu diwaspadai efek negatif dari terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.



IHSG Selasa, 10 Juli 2018, perdagangan pagi dibuka menguat sebanyak 47,6 poin atau setara 0,82 persen ke posisi 5.855. Level tertinggi IHSG tercatat berada di posisi 5.856 dan level terendah IHSG tercatat berada di posisi 5.839.

Adapun volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 353 juta lembar saham senilai Rp354 miliar dengan jumlah frekuensi sebanyak 17 ribu. Sebanyak 155 saham tercatat menguat, sebanyak 32 saham melemah, dan sebanyak 82 saham tidak mengalami perubahan.



Sementara itu, saham-saham Amerika Serikat tercatat naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), memberikan Dow Jones dan S&P 500 keuntungan terbesar mereka dalam lebih dari satu bulan. Penguatan terjadi karena saham-saham bank melonjak menjelang laporan laba akhir pekan ini.







Adapun indeks Dow Jones Industrial Average naik 320,11 poin atau 1,31 persen menjadi 24.776,59 poin. Sedangkan S&P 500 naik 24,35 poin atau 0,88 persen menjadi 2.784,17 poin dan Komposit Nasdaq menambahkan 67,81 poin atau 0,88 persen menjadi 7.756,20 poin.



Saham sektor industri, energi, dan konsumen meningkat tajam, sementara utilities dan telekomunikasi -di antara saham-saham berkinerja buruk di pasar baru-baru ini- memimpin persentase penurunan. Indeks perbankan S&P naik 2,7 persen, mencatatkan persentase keuntungan harian terbesar sejak 26 Maret.



Sedangkan indeks keuangan S&P 500 naik sebanyak 2,3 persen dan memimpin keuntungan antarsektor. JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co dan Citigroup Inc dijadwalkan akan melaporkan hasil keuangannya pada Jumat 13 Juni, memulai musim laba kuartal kedua.









(ABD)