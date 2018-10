IHSG Ditopang Kinerja Emiten dan Penguatan Rupiah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pada penutupan perdagangan hari ini. Kenaikan IHSG didorong dengan kenaikan mata uang rupiah dan kinerja emiten pada penutupan perdagangan hari ini.



IHSG, Rabu, 31 Oktober 2018 tercatat berada pada posisi 5.831 atau naik 42,55 poin. Volume perdagangan mencapai 7,1 miliar lembar saham dengan nilai sebesar Rp7,1 triliun. Saham perkebunan naik 33,85 poin. Saham aneka industri naik 27,81 poin. Sebanyak 218 saham naik, 198 saham turun, dan 125 saham tak bergerak.

Research Analyst Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper juga memprediksi IHSG akan berada di area positif. Ia melihat pergerakan IHSG berada pada rentang support 5.714-5.751 dan resisten di 5.807-5.826



"IHSG diprediksi menguat. Pergerakan masih akan dipengaruhi rilis laporan keuangan kuartal III-2018 beberapa emiten," jelas Dennies.



Meski IHSG menguat, Dennies mengatakan pergerakannya cenderung terbatas. Hal ini disebabkan beberapa investor masih akan mengantisipasi data inflasi di Oktober. "Pergerakan masih akan terbatas dalam tren konsolidasi jangka pendek," kata Dennies.



Sementara mata uang rupiah naik pada penutupan perdagangan hari ini. Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 21 poin dengan berada pada Rp15.202 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 22 poin dengan berada pada Rp15.200 per USD. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah naik pada posisi Rp15.227 per USD.



Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak sideways dan cenderung menuju pelemahan. Meski demikian, sejumlah katalis positif diharapkan bisa terus berdatangan agar nilai tukar rupiah bisa berbalik arah ke zona hijau.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan pelemahan rupiah terjadi karena pergerakan USD yang mengalami penguatan. Nilai tukar rupiah hari ini akan bergerak pada rentang Rp15.218 sampai Rp15.231 per USD.





