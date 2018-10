Rupiah Pagi Dibuka Stabil di Rp15.203/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terlihat stabil dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumya di posisi Rp15.202 per USD. Namun, rupiah belum mampu menguat signifikan meski terdapat katalis positif dari dalam negeri seperti stabilnya tingkat suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI).



Mengutip Bloomberg, Kamis, 1 November 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tidak bergerak signifikan di Rp15.203 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.202 hingga Rp15.203 per USD dengan year to date return di 12,15 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.988 per USD.

Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1326 dari USD1,1342 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2778 dibandingkan dengan USD1,2701 di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke USD0,7077 dibandingkan dengan USD0,7102.



Selain itu, USD dibeli 112,92 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,96 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 1,0082 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0052 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3161 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3130 dolar Kanada.







Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 241,12 poin atau 0,97 persen menjadi berakhir di 25.115,76 poin. Indeks S&P 500 bertambah 29,11 poin atau 1,09 persen menjadi berakhir di 2.711,74 poin. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 144,25 poin atau 2,01 persen menjadi ditutup di 7.305,90 poin.



Saham Visa dan Caterpillar memimpin kenaikan di Dow Jones, dengan masing-masing menguat 3,83 persen dan 3,29 persen. Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi dengan sektor teknologi naik sebanyak 2,39 persen, mengungguli sektor-sektor lainnya.



Banyak saham-saham teknologi terkemuka AS membukukan keuntungan, berkontribusi terhadap kenaikan Nasdaq. Netflix melonjak 5,59 persen dan Amazon melonjak 4,42 persen. Saham General Motors melonjak lebih dari 9,00 persen pada penutupan perdagangan, setelah perusahaan melaporkan hasil kuartalan terbaru yang melampaui perkiraan Wall Street.









