Rupiah Dibuka Melemah Tipis di Rp14.072/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau melemah tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.052 per USD. Meski melemah, nilai tukar rupiah masih mendekati level Rp13.000 per USD sejalan terus datangnya arus modal ke Tanah Air.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 11 Januari 2019, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp14.072 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.072 hingga Rp14.084 per USD dengan year to date return di 2,13 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.872 per USD.

Sementara itu, kurs USD melambung pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Penguatan terjadi karena Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan penutupan pemerintah berkepanjangan akan menyebabkan prospek yang tidak jelas dan data ekonomi lesu.



Mengutip Antara, Jumat, 11 Januari 2019, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,34 persen menjadi 95,5431 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1499 dari USD1,1544 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2744 dari USD1,2794 pada sesi sebelumnya.



Dolar Australia naik menjadi USD0,7182 dibandingkan dengan USD0,7180. USD dibeli 108,42 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 108,26 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD naik menjadi 0,9842 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9750 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3227 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3221 dolar Kanada.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 122,80 poin atau 0,51 persen, menjadi berakhir di 24.001,92 poin. Indeks S&P 500 bertambah 11,68 poin atau 0,45 persen, menjadi ditutup di 2.596,64 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 28,99 poin atau 0,42 persen, menjadi 6.986,07 poin.



Saham Mac's anjlok hampir 18 persen menjadi ditutup pada USD26,11 per saham setelah melaporkan penjualan liburan yang lemah untuk 2018, dan memangkas prospek pendapatannya pada tahun ini. Jaringan toko serba ada itu mengatakan penjualan daring pada November dan Desember, serta penjualan di toko-toko yang beroperasi naik 1,1 persen secara gabungan.









(ABD)